محمد محمود عبدالعزيز يزور يحيى الفخراني في كواليس "الملك لير"

كتب : مروان الطيب

10:54 ص 11/04/2026
    محمد محمود عبد العزيز مع يحيى الفخراني في مسرحية كواليس الملك لير (1)
    محمد محمود عبد العزيز مع يحيى الفخراني في مسرحية كواليس الملك لير (2)

كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عن حضوره أحد عروض مسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.

نشر محمد محمود عبدالعزيز صورا تجمعه بالفنان يحيى الفخراني في كواليس المسرحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

تعليق محمد محمود عبدالعزيز على صورته مع يحيى الفخراني

وكتب في تعليقه على الصور: "نادراً ما أكون سعيدًا في حضرة أي شخص غير والدي، ولكن اليوم كنت في سعادة حقيقية لوجودي في حضرة الدكتور يحيى الفخراني، النجم الكبير والصديق العزيز الوفي لوالدي منذ سنوات طويلة، وحتى بعد رحيله ظلّ وفيًّا، خلوقًا، دمث الأخلاق ، وهذا وإن تعلمون نادر الوجود في زمننا هذا".

وتابع: "شكرًا د. يحيى على هذا العرض العظيم، فوجودك يزيد الملك لير صدقًا وبهجةً وحضورًا".

مضيفا: "وشكرًا لكل القائمين على العمل من نجوم وفنانين وفنيين، وشكرًا للمسرح القومي، وللدكتور أيمن الشيوي، ولمخرج العرض الأستاذ شادي سرور، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

محمد محمود عبدالعزيز يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

كان محمد محمود عبدالعزيز كشف عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

نشر محمد محمود عبدالعزيز صورة لـ عكاز، وكتب عليها: "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، وفجأة ماشي بعصاية، دعواتكم الأشعة تطلع حاجة بسيطة إن شاء الله، خدوا بالكم على صحتكم، أي حاجة بعد كدة مقدور عليها".

