استعادت الفنانة بسنت أبو باشا كواليس دخولها في علاقة عاطفية وذلك أثناء وجودها مع فريق عمل مسلسل حكاية نرجس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي احتفالا بنجاح المسلسل الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

بسنت أبو باشا تحكي عن علاقة عاطفية قديمة

وعن كواليس تجربتها العاطفية قالت بسنت أبو باشا: "كنت في علاقة عاطفية، والشخص اللي كنت مرتبطة بيه هز ثقتي في نفسي، عمري ما حسيت اني عاملة حاجة في حياتي أو إني مبسوطة، مش بفرح أوي زي الناس".

مضيفة: "الموضوع بقاله سنين، بس مش عارفة ليه معنديش ثقة أبقى فرحانة بأي حاجة بعملها".

كواليس مسلسل حكاية نرجس

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط اجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من: ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

بسنت أبو باشا تشارك روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى" في رمضان 2026

شاركت الفنانة بسنت أبو باشا، النجمة روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صباح التي تنقلب حياتها رأسا على عقب حين يتم إيداع مبلغ مالي ضخم في حسابها يزج بها في دهاليز غسيل الأموال. وبين مطاردة عصابة لا ترحم وضغوط اجتماعية خانقة، تخوض مع زوجها رحلة قاسية لاختبار الثقة والتحمل.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، تأليف هشام هلال، إخراج مايا أشرف زكي.

