إعلان

أحمد عزمي يكشف رسالة أرسلها لـ حمزة العيلي بعد أولى حلقات"حكاية نرجس"

كتب : هاني صابر

12:58 م 10/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الفنان أحمد عزمي، عن تجربته في مسلسل "حكاية نرجس" التي شارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

وقال عزمي، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن شخصية جمال كانت واضحة المعالم منذ قراءة الحلقات الأولى، قبل أن تمر بتحول درامي مهم، حيث تتطور إلى شخصية أكثر مسؤولية تسعى لحماية الأسرة ومواجهة تهور شقيقه.

وأوضح، أن مشهد خطف الطفل في الحلقة الثانية كان نقطة تحول مهمة في الأحداث، إلى جانب الأداء المميز للفنان حمزة العيلى الذي ساهم في قوة العمل.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور، مؤكدا أنها صديقة مقربة وأن تجربتهما السابقة في مسلسل "ظلم المصطبة" حققت نجاحا لافتا، وهو ما جعله يتوقع نجاح "حكاية نرجس" منذ البداية.

وكشف عزمي، عن رسالة أرسلها للفنان حمزة العيلي بعد عرض الحلقة الأولى، قال فيها: "عارف لما تدخل مكان متعطر بمسك وعنبر؟ أنت وريهام عبد الغفور بأدائكم خليتوا المسلسل كدة".

مسلسل حكاية نرجس دارت أحداثه حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

وشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، وآخرين، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

اقرأ أيضا:

عمرو سعد: "رأيت الكثير في مسيرتي وشاركت في أعمال وتم استبعادي منها"

ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

"عشان خايف على عياله".. كواليس ضبط المتهم بقتل الكلاب الضالة في الإسماعيلية
على قد الإيد.. أفضل 5 أماكن لخروجة شم النسيم
علاقات

على قد الإيد.. أفضل 5 أماكن لخروجة شم النسيم
بين قيود الاحتلال وأجواء الهدنة.. الفلسطينيون يكسرون "حصار الأقصى" ويؤدون
شئون عربية و دولية

بين قيود الاحتلال وأجواء الهدنة.. الفلسطينيون يكسرون "حصار الأقصى" ويؤدون
مشاجرة بين الطالبات بمَدْرسة لغات بالجيزة وتحرك عاجل من "التعليم"
مدارس

مشاجرة بين الطالبات بمَدْرسة لغات بالجيزة وتحرك عاجل من "التعليم"

الحكومة تطلق مشروعًا لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام
أخبار مصر

الحكومة تطلق مشروعًا لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة