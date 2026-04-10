تحدث الفنان أحمد عزمي، عن تجربته في مسلسل "حكاية نرجس" التي شارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

أحمد عزمي عن شخصيته في حكاية نرجس: كانت واضحة المعالم

وقال عزمي، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن شخصية جمال كانت واضحة المعالم منذ قراءة الحلقات الأولى، قبل أن تمر بتحول درامي مهم، حيث تتطور إلى شخصية أكثر مسؤولية تسعى لحماية الأسرة ومواجهة تهور شقيقه.

وأوضح، أن مشهد خطف الطفل في الحلقة الثانية كان نقطة تحول مهمة في الأحداث، إلى جانب الأداء المميز للفنان حمزة العيلى الذي ساهم في قوة العمل.

أحمد عزمي عن ريهام عبدالغفور: صديقة مقربة

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور، مؤكدا أنها صديقة مقربة وأن تجربتهما السابقة في مسلسل "ظلم المصطبة" حققت نجاحا لافتا، وهو ما جعله يتوقع نجاح "حكاية نرجس" منذ البداية.

وكشف عزمي، عن رسالة أرسلها للفنان حمزة العيلي بعد عرض الحلقة الأولى، قال فيها: "عارف لما تدخل مكان متعطر بمسك وعنبر؟ أنت وريهام عبد الغفور بأدائكم خليتوا المسلسل كدة".

مسلسل حكاية نرجس دارت أحداثه حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

وشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، وآخرين، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

