إعلان

حمزة العيلي ينفي مشاركته في مسلسل "عنبر موت".. وهذا ما قاله

كتب : هاني صابر

12:22 م 10/04/2026 تعديل في 01:31 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى الفنان حمزة العيلي، مشاركته في مسلسل "عنبر موت" بعد تداول اسمه بين فريق عمله، متمنيا التوفيق لأسرة المسلسل.

وكتب حمزة العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "تمنياتي لكل فريق عمل مسلسل عنبر الموت بالتوفيق والنجاح الباهر".

وأضاف: "أما عن ما يتداول بخصوص وجودي في العمل فهذا غير صحيح، ولكن منتظره بشدة زي حضراتكم".

أبطال مسلسل عنبر موت

مسلسل "عنبر موت" مكون من 15 حلقة وهو بطولة منة شلبي ورشدي الشامي، علي قاسم، بسمة ماهر، وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه على قناة MBC ومنصة شاهد.

يذكر أن، حمزة العيلي شارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمار صبري، وفكرة وإخراج سامح علاء.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

