نفى الفنان حمزة العيلي، مشاركته في مسلسل "عنبر موت" بعد تداول اسمه بين فريق عمله، متمنيا التوفيق لأسرة المسلسل.

رسالة حمزة العيلي لأسرة مسلسل عنبر موت

وكتب حمزة العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "تمنياتي لكل فريق عمل مسلسل عنبر الموت بالتوفيق والنجاح الباهر".

حمزة العيلي ينفي مشاركته في مسلسل عنبر موت

وأضاف: "أما عن ما يتداول بخصوص وجودي في العمل فهذا غير صحيح، ولكن منتظره بشدة زي حضراتكم".

أبطال مسلسل عنبر موت

مسلسل "عنبر موت" مكون من 15 حلقة وهو بطولة منة شلبي ورشدي الشامي، علي قاسم، بسمة ماهر، وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه على قناة MBC ومنصة شاهد.

حمزة العيلي يشارك في مسلسل حكاية نرجس

يذكر أن، حمزة العيلي شارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمار صبري، وفكرة وإخراج سامح علاء.

اقرأ أيضا:

عمرو سعد: "رأيت الكثير في مسيرتي وشاركت في أعمال وتم استبعادي منها"

ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر



