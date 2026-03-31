شيري عادل تهنئ علي ربيع بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟

كتب : معتز عباس

10:49 م 31/03/2026

وجهت الفنانة شيري عادل التهنئة للفنان علي ربيع بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الثلاثاء 31 مارس.

ونشرت شيري على حسابها بموقع "انستجرام" صورة تجمعها بـ علي ربيع، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، مع تمنياتي لك بدوام النجاح والسعادة وكل التوفيق"، والتي تفاعل معها الفنان وعلق بإيموجي "قلب".

يستعد الفنان علي ربيع لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان فيلم "ولاد العسل" شهر أبريل المقبل، بمشاركة الفنان محمد أنور.

يدور فيلم "ولاد العسل" في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع ومحمد أنور كل من بيومي فؤاد، كارولين عزمي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وإخراج أحمد عبد الوهاب.
يأتي هذا العمل ضمن أحدث مشاريع محمد أنور وعلي ربيع السينمائية، بعد سلسلة من الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من أميرة أديب على اختيارها بـ سلسلة "Follow Her"

باسم سمرة يعلن وفاة نجل عمته

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟

