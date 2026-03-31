وجهت الفنانة شيري عادل التهنئة للفنان علي ربيع بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الثلاثاء 31 مارس.

ونشرت شيري على حسابها بموقع "انستجرام" صورة تجمعها بـ علي ربيع، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، مع تمنياتي لك بدوام النجاح والسعادة وكل التوفيق"، والتي تفاعل معها الفنان وعلق بإيموجي "قلب".

أحداث أعمال علي ربيع

يستعد الفنان علي ربيع لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان فيلم "ولاد العسل" شهر أبريل المقبل، بمشاركة الفنان محمد أنور.

أبطال فيلم ولاد العسل

يدور فيلم "ولاد العسل" في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع ومحمد أنور كل من بيومي فؤاد، كارولين عزمي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يأتي هذا العمل ضمن أحدث مشاريع محمد أنور وعلي ربيع السينمائية، بعد سلسلة من الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا..



أول تعليق من أميرة أديب على اختيارها بـ سلسلة "Follow Her"

باسم سمرة يعلن وفاة نجل عمته



