رئيس قبرص: مصر وطني الثاني وجذوري تعود للإسكندرية -(فيديو)

كتب : أحمد العش

11:11 م 30/03/2026

جانب من كلمة الرئيس القبرصي اليوم وحديثه عن أصولة

أكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، عمق العلاقات التي تجمع بلاده بمصر، معربًا عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تعكس متانة الشراكة بين البلدين.

ماذا قال الرئيس القبرصي عن مصر في مؤتمر إيجبس 2026؟

وأوضح الرئيس القبرصي، خلال كلمته في مؤتمر إيجبس 2026، أن مصر تمثل بالنسبة له "الوطن الثاني"، لافتًا إلى أن جذوره العائلية تعود إلى مدينة الإسكندرية، وهو ما يعكس ارتباطًا تاريخيًا وإنسانيًا عميقًا بمصر وشعبها.

وأضاف "كريستودوليدس" أنه يشغل منصب رئيس جمهورية قبرص منذ عام 2023، مؤكدًا أن مشاركته في المؤتمر تعكس قوة العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد أهم مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأشار الرئيس القبرصي، إلى أن التعاون في مجال الطاقة يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم وتعزيز هذا التعاون بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم التنمية المشتركة.

الرئيس القبرصي الرئيس السيسي نيكوس كريستودوليدس الإسكندرية قبرص مؤتمر إيجبس 2026

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة

