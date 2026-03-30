أكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، عمق العلاقات التي تجمع بلاده بمصر، معربًا عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تعكس متانة الشراكة بين البلدين.

ماذا قال الرئيس القبرصي عن مصر في مؤتمر إيجبس 2026؟

وأوضح الرئيس القبرصي، خلال كلمته في مؤتمر إيجبس 2026، أن مصر تمثل بالنسبة له "الوطن الثاني"، لافتًا إلى أن جذوره العائلية تعود إلى مدينة الإسكندرية، وهو ما يعكس ارتباطًا تاريخيًا وإنسانيًا عميقًا بمصر وشعبها.

وأضاف "كريستودوليدس" أنه يشغل منصب رئيس جمهورية قبرص منذ عام 2023، مؤكدًا أن مشاركته في المؤتمر تعكس قوة العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد أهم مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار الرئيس القبرصي، إلى أن التعاون في مجال الطاقة يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم وتعزيز هذا التعاون بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم التنمية المشتركة.

