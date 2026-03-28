حسن الرداد يدعم محمد حسن الشيخ بعد التنمر عليه مع أولاده: "متزعلش نفسك "

كتب : مروان الطيب

11:33 م 28/03/2026

دعم الفنان حسن الرداد شخص يدعى محمد حسن الشيخ، بعد نشر صورة له رفقة أبنائه احتفالا بعيد الفطر، وتعرض للسخرية والتنمر من قبل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد الرداد نشر صورة الرجل مع أبنائه عبر استوري حسابه على انستجرام وكتب: "ربنا يديك الصحة انت زي القمر، انت وولادك متزعلش نفسك، وفي النار بإذن الله".

آخر مشاركات حسن الرداد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات حسن الرداد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عقبال عندكوا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سها وفادي إذ يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد من المشاكل قبل الزفاف.

وشارك ببطولة المسلسل كل من إيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل.

أعمال ينتظر عرضها حسن الرداد قريبا

ينتظر الفنان حسن الرداد عرض فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

