جنا دياب جريئة وبسمة بوسيل في أحدث ظهور.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)

أول تعليق من المايسترو هاني فرحات بعد حفل أنغام في السعودية

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي عدد من التمارين داخل إحدى الصالات الرياضية في دبي.

ظهرت نسرين في الصور مرتدية إطلالة رياضية وكتبت: "لا تحلم بالفوز، تدرب لأجله".

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أسود باهت" عام 2025.

يُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سوسن بدر، سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

أعمال تنتظر عرضها نسرين طافش قريبا

تشارك الفنانة نسرين طافش، الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "استراحة محارب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

اقرأ أيضا:

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

المخرج كريم السبكي يقدم مقترحا لوزارة الثقافة لإنقاذ دور العرض