كشفت الفنانة ند ى موسى عن وجودها في جبال الألب، ونشرت صور من رحلتها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت ندى موسى داخل حمام سباحة ومن حولها أنواع مختلفة من الأطعمة الفواكه، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ندى موسى تشارك بأكثر من مسلسل في رمضان 2026

شاركت الفنانة ندى موسى بعدد من المسلسلات التي تم عرضه طوال شهر رمضان الماضي، وتعاونت خلالها مع نخبة من النجوم وهما مسلسل "نون النسوة" بطولة الفنانة مي كساب، ومسلسل "فرصة أخيرة" بطولة الفنان محمود حميدة والفنان طارق لطفي.

آخر مشاركات ندى موسى على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات ندى موسى على شاشة السينما بفيلم "فار بـ 7 أرواح" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، تأليف محمد فاروق شيبا، إخراج شادي علي.

