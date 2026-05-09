أعرب المطرب حكيم، عن تقديره واعتزازه بتكريمه في حفل ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حكيم: مهرجان إبداع قادرون يعكس رسالة إنسانية عميقة

وقال حكيم، على هامش الحفل، إن المهرجان يعكس رسالة إنسانية عميقة تقوم على دعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وإبراز دور الإبداع في مواجهة التحديات وصناعة النجاح.

وأضاف، أن مثل هذه الفعاليات تؤكد أن الإرادة القوية قادرة دائما على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات.

حكيم: "مشاركتي في قادرون بإختلاف مصدر إلهام شخصي"

وتابع، أن كل مشاركة له في فعاليات قادرون بإختلاف تشكل مصدر إلهام شخصي وأنه يسعد بالمشاركة فيها وأن الدولة تدعم كل الأنشطة الخاصة بهم وتسخر كل الإمكانات لتخرج في صورة مبهرة.

ووجه حكيم، الشكر للقائمين على المهرجان، مثنيا على الجهود التنظيمية المبذولة لإخراجه بصورة تليق برسالته الإنسانية، مشددا على فخره بالمشاركة في ليلة تحتفي بالمواهب الملهمة والنماذج الناجحة من ذوي الهمم والشباب المبدع.

وأشار إلى أن مهرجان “إبداع قادرون” أحد الفعاليات البارزة التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة في مجالات الفن والإبداع والرياضة وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتها.

