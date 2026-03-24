نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل أحمد عاطف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وكشفت عن موعد ومكان الجنازة.

بيان نقابة المهن السينمائية



ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا جاء فيه: "نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج والناقد الفني الزميل/ أحمد عاطف. وينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج والناقد الفني الزميل/ أحمد عاطف، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله. وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

النقابة تكشف عن موعد ومكان الجنازة



وأوضحت النقابة أن الجنازة ستُقام اليوم الثلاثاء الموافق 25/3/2026، بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مشوار أحمد عاطف الفني



وبدأ المخرج الراحل أحمد عاطف مشواره السينمائي مساعدًا للمخرج خيري بشارة في فيلم "قشر البندق"، قبل أن يقدم أول أفلامه من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر"، وقام ببطولة الفيلم النجم أحمد حلمي.

عمرو دياب يعلن تأجيل حفله الغنائي في دبي





فيديو| كواليس تصوير فيلم فرينش مونتانا في مصر مع السقا



