نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد عاطف وتكشف موعد ومكان الجنازة

كتب : نوران أسامة

12:37 م 24/03/2026

المخرج أحمد عاطف

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل أحمد عاطف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وكشفت عن موعد ومكان الجنازة.

بيان نقابة المهن السينمائية


ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا جاء فيه: "نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج والناقد الفني الزميل/ أحمد عاطف. وينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج والناقد الفني الزميل/ أحمد عاطف، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله. وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

النقابة تكشف عن موعد ومكان الجنازة


وأوضحت النقابة أن الجنازة ستُقام اليوم الثلاثاء الموافق 25/3/2026، بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مشوار أحمد عاطف الفني


وبدأ المخرج الراحل أحمد عاطف مشواره السينمائي مساعدًا للمخرج خيري بشارة في فيلم "قشر البندق"، قبل أن يقدم أول أفلامه من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر"، وقام ببطولة الفيلم النجم أحمد حلمي.

اقرأ أيضًا:
عمرو دياب يعلن تأجيل حفله الغنائي في دبي

فيديو| كواليس تصوير فيلم فرينش مونتانا في مصر مع السقا

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
زووم

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية
زووم

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
أخبار المحافظات

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
مدارس

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟

