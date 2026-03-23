بعد الهجوم عليه بسبب المشاهد الجريئة.. 20 صورة من فيلم السلم والثعبان 2

كتب : معتز عباس

06:25 م 23/03/2026
    أسماء جلال تحضر سهرة عشاء رومانسي فيلم السلم والثعبان 2 (2)
    اسماء جلال في السلم والثعبان
    أسماء جلال تحضر سهرة عشاء رومانسي فيلم السلم والثعبان 2 (1)
    أحمد الألفي وملك في فيلم السلم والثعبان
    اسماء جلال في مشهد وصولها اليخت في فيلم السلم والثعبان 2 (2)
    رقص عمرو يوسف في السلم والثعبان
    اسماء جلال مشهد جريء في السلم والثعبان
    ظافر عابدين واسماء جلال في السلم والثعبان 2
    لقطاتا لمشاهد اسماء جلال وعمرو يوسف في السلم والثعبان
    لحظات رومانسية جمعت أحمد الألفي وملك في فيلم السلم والثعبان
    اسماء جلال مشهد جريء في السلم والثعبان (2)
    مشهد على اليخت بين عمرو يوسف واسماء جلال

أثار فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد طرحه مؤخرًا على منصة "يانجو بلاي" بالتزامن مع أعياد عيد الفطر، وظهور انتقادات واسعة بسبب تفاصيل وجرأة الطرح والمشاهد التي جمعت عمرو يوسف وأسماء جلال.

انتقادات حادة ضد فيلم السلم والثعبان 2

فيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أخرجه طارق العريان، سبق عرضه في دور السينما خلال نوفمبر 2025، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى المنصات الرقمية، ليعيد فتح باب النقاش حول محتواه، خاصة فيما يتعلق بحدود حرية الإبداع ومعايير التصنيف العمرى.

تعرف على أحداث فيلم السلم والثعبان 2

تدور أحداث السلم والثعبان 2، في إطار رومانسي حول علاقة تجمع بين أحمد الألفي، الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، وملك زوجته، التي تؤدي دورها أسماء جلال، حيث تبدأ القصة بإعجاب بسيط يتطور إلى علاقة عاطفية معقدة، تتأثر بظروف الحياة وضغوطها، وتكشف عن التغيرات التى قد تصيب مشاعر الزوجين بمرور الوقت.

ورغم الطابع الرومانسى، واجه الفيلم انتقادات واسعة، إذ رأى بعض المتابعين أن هناك مشاهد تحمل إيحاءات وُصفت بالجريئة، معتبرين أنها لا تخدم السياق الدرامى بشكل كافٍ.

ويشارك فى بطولة السلم والثعبان 2، عدد من النجوم، من بينهم ظافر العابدين، ماجد المصرى، سوسن بدر، حاتم صلاح، وفدوى عابد، آية سليم.

السلم والثعبان 2 أسماء جلال عمرو يوسف أفلام العيد

