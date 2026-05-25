كشفت الشركة المنتجة لفيلم "باسط للعضلات" الذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية، عن الصور الأولى للتحضيرات استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وظهر في الصور عدد من النجوم المشاركين ببطولة الفيلم هم الفنان خالد الصاوي، الفنان ميشيل ميلاد والفنان أحمد مالك، وجمعهم جلسة خاصة لمناقشة تفاصيل الفيلم، تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، إخراج خالد منصور.

أحمد مالك وميشيل ميلاد يتعاونان بفيلم "إيجي بيست"

تعاون الفنان ميشيل ميلاد مع الفنان أحمد مالك بفيلم "إيجي بيست" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم حول وقائع حقيقية، عن تأسيس موقع "إيجي بيست" الخاص بتحميل الأفلام والمسلسلات المقرصنة، إذ يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى "تمرد رقمي"، ليقوما ببناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد عبده، حنان يوسف، أحمد حسنين، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبد المنعم.

خالد الصاوي ينتظر عرض فيلم "صقر وكناريا"

ينتظر الفنان خالد الصاوي عرض فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

يشارك ببطولة الفيلم كل من محمد إمام، شيكو، إنتصار، نسرين أمين، يارا السكري، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

