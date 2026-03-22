إعلان

تأجيل عرض ستاند أب كوميدي "مين أمين" لـ أحمد أمين لهذا الموعد

كتب : نوران أسامة

02:17 م 22/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان أحمد أمين عن تأجيل عرض ستاند أب كوميدي "مين أمين" إلى يوم 10 أبريل المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الراهنة.

وكتب أحمد أمين عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "تقرر تأجيل موعد عرض "مين أمين" في الأردن ليوم 10 أبريل.. بقلوب مليانة أمل بأن يعود الأمن والاستقرار الكامل لمنطقتنا الحبيبة".

وتابع: "مع الإعلان السابق عن الحفلة منذ حوالي شهر تم بيع أكثر من نصف التذاكر، فشكرًا على ثقتكم.. وشكرًا لجمهور الأردن.. ومتشوق لمقابلتكم على خير".

مشاركة أحمد أمين في دراما رمضان 2026

وشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل "النص التاني"، المكون من 15 حلقة، والذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

أبطال مسلسل "النص التاني"

وشارك في بطولة العمل عددًا من النجوم، أبرزهم: حمزة العيلي، صدقي صخر، بسمة، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي.

كما شارك الفنان أحمد أمين، في بطولة فيلم "الست" الذي عرض العام الماضي، وجسد شخصية الدكتور حسن الحفناوي زوج كوكب الشرق أم كلثوم.

وشارك في بطولة الفيلم: منى زكي، كريم عبدالعزيز، محمد فراج، عمرو سعد، نيللي كريم، سيد رجب، أمينة خليل، أحمد حلمي، تامر نبيل، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تشيد بنجوم رمضان: "أداء يدرس للأجيال"

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة

صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء سبيل جماهير الترجي والجيش الملكي بكفالة مالية 20 ألف جنيه (تفاصيل)
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل جماهير الترجي والجيش الملكي بكفالة مالية 20 ألف جنيه (تفاصيل)
كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
زووم

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
شئون عربية و دولية

هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة