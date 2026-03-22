أعلن الفنان أحمد أمين عن تأجيل عرض ستاند أب كوميدي "مين أمين" إلى يوم 10 أبريل المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الراهنة.

وكتب أحمد أمين عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "تقرر تأجيل موعد عرض "مين أمين" في الأردن ليوم 10 أبريل.. بقلوب مليانة أمل بأن يعود الأمن والاستقرار الكامل لمنطقتنا الحبيبة".

وتابع: "مع الإعلان السابق عن الحفلة منذ حوالي شهر تم بيع أكثر من نصف التذاكر، فشكرًا على ثقتكم.. وشكرًا لجمهور الأردن.. ومتشوق لمقابلتكم على خير".

مشاركة أحمد أمين في دراما رمضان 2026

وشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل "النص التاني"، المكون من 15 حلقة، والذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

أبطال مسلسل "النص التاني"

وشارك في بطولة العمل عددًا من النجوم، أبرزهم: حمزة العيلي، صدقي صخر، بسمة، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي.

كما شارك الفنان أحمد أمين، في بطولة فيلم "الست" الذي عرض العام الماضي، وجسد شخصية الدكتور حسن الحفناوي زوج كوكب الشرق أم كلثوم.

وشارك في بطولة الفيلم: منى زكي، كريم عبدالعزيز، محمد فراج، عمرو سعد، نيللي كريم، سيد رجب، أمينة خليل، أحمد حلمي، تامر نبيل، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

