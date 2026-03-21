أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

احتفل الإعلامي عمرو الليثي بخطوبة نجله شريف على الفنانة ملك أحمد زاهر، وذلك بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين

نشر عمرو الليثي صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاها مع زوجته ونجله، إلى جانب الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتهما ليلى وزوجها المنتج هشام جمال وكتب عمرو الليثي على الصورة: "تم اليوم بحمد الله خطوبة ابني الكاتب والسيناريست شريف الليثي على الآنسة ملك نجله الفنان القدير أحمد زاهر اللهم بارك فيهم و احفظهم و بارك في جميع أبنائنا".

كواليس برنامج "واحد من الناس"

عمرو الليثي يواصل تقديم برنامج "واحد من الناس" الذي يستضيف خلاله عدد من ألمع الأسماء في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية.

يسلط البرنامج الضوء على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، حول قصص كفاح ملهمة، ويقدم مساعدات وخدمات خيرية للمحتاجين، بالإضافة إلى استضافة نجوم الفن والمشاهير للحديث عن جوانب غير معتادة في حياتهم المهنية والشخصية.

آخر مشاركات ملك زاهر الفنية

كانت آخر مشاركات ملك زاهر في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي عرض مطلع العام الجاري، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم أحمد زاهر، رحمة أحمد، حنان سليمان، دنيا المصري.

تدور أحداث المسلسل حول حياة شريف وشروق التي تنقلب رأسًا على عقب بسبب إدمان أولادهما لأحد الألعاب الإلكترونية، ويناقش المسلسل تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على حياة العائلة واستقرارها.

