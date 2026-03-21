احتفل الفنان أحمد زاهر بخطوبة ابنته ملك على شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشر أحمد زاهر صورة من كواليس حفل الخطوبة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها مع العروسين وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت اليوم خطوبة ابنتي و حبيبتي ملك علي السيناريست شريف عمرو الليثي نجل الإعلامي الكبير عمرو الليثي في حفل عائلي ربنا يسعدهم و يكرمهم اللهم ألف بين قلوبهم و عقبال كل اولادكم يارب".

أحمد زاهر يشارك كضيف شرف بمسلسل "الست موناليزا" في رمضان 2026

شارك الفنان أحمد زاهر كضيف شرف بأحداث مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض في النصف الأول لموسم دراما رمضان 2026.

حقق مسلسل "الست موناليزا" نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر،شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما بفيلم "فقرة الساحر" عام 2024 وسط مجموعة من النجوم هم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن.

تدور قصة المسلسل حول عالم لمى ومِكس وألفي، ثلاثة أصدقاء باستخدام مهاراتهم المميزة، يتحولون إلى محتالين لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق.

