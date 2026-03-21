إعلان

أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

كتب : مروان الطيب

10:10 م 21/03/2026 تعديل في 10:24 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر مع والدها الفنان أحمدزاهر
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر مع شقيقتها ليلى
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر مع والدها ووالدتها
  • عرض 7 صورة
    خطوبة ملك زاهر
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر في أحدث ظهور (3)
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر مع والدها وعمرو دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان أحمد زاهر بخطوبة ابنته ملك على شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشر أحمد زاهر صورة من كواليس حفل الخطوبة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها مع العروسين وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت اليوم خطوبة ابنتي و حبيبتي ملك علي السيناريست شريف عمرو الليثي نجل الإعلامي الكبير عمرو الليثي في حفل عائلي ربنا يسعدهم و يكرمهم اللهم ألف بين قلوبهم و عقبال كل اولادكم يارب".

أحمد زاهر يشارك كضيف شرف بمسلسل "الست موناليزا" في رمضان 2026

شارك الفنان أحمد زاهر كضيف شرف بأحداث مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض في النصف الأول لموسم دراما رمضان 2026.
حقق مسلسل "الست موناليزا" نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.
وشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر،شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد زاهر على شاشة السينما بفيلم "فقرة الساحر" عام 2024 وسط مجموعة من النجوم هم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن.
تدور قصة المسلسل حول عالم لمى ومِكس وألفي، ثلاثة أصدقاء باستخدام مهاراتهم المميزة، يتحولون إلى محتالين لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العشرات تحت الأنقاض.. إصابة 70 إسرائيلي وتضرر 9 مبانٍ في جنوب إسرائيل
شئون عربية و دولية

العشرات تحت الأنقاض.. إصابة 70 إسرائيلي وتضرر 9 مبانٍ في جنوب إسرائيل

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان