بعد أزمة فتاة "الأتوبيس" مع التحرش.. ناهد السباعي: سيبونا ربنا يحاسبنا وغضوا أنتم بصركم

كتب : منى الموجي

09:32 م 09/02/2026

ناهد السباعي

علقت النجمة ناهد السباعي على أزمة فتاة الأتوبيس، التي اتهمت شابا بالتحرش بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت ناهد مقطع فيديو من فيلم "678" والذي يناقش قضية التحرش، وتم عرضه قبل سنوات، وشاركت في بطولته، وظهرت الشخصية التي قدمتها، تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش وكيف تعامل معها الرجال الذين شهدوا الحادث في الشارع.

وعلقت على الفيديو، وكتبت "لحد امتى هنفضل نحط اللوم علي البنت ونبرر التحرش والتصرفات الهمجية، دي؟ سيبونا ربنا يحاسبنا وغضوا أنتم بصركم".

وتابعت "كل امرأة في مصر تستحق شوارع آمنة، وسائل مواصلات آمنة، أماكن عمل آمنة، لا تحرش".

جدير بالذكر أن فيلم 678 تأليف وإخراج محمد دياب، بطولة نيللي كريم، بشرى، ناهد السباعي، باسم سمرة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، أحمد الفيشاوي، عمر السعيد.

