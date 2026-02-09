إعلان

فيديو|رمضان 2026.. كزبرة مع وئام مجدي في كواليس مسلسل "بيبو"

كتب : مروان الطيب

06:57 م 09/02/2026
    كواليس مسلسل بيبو
    كزبرة مع وئام مجدي في كواليس مسلسل بيبو

يواصل مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" الترويج لمسلسله الجديد "بيبو" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر كزبرة مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، وظهرت معه الفنانة وئام مجدي وكتب كزبرة على الفيديو: "عودة سيكا وغرام بس المرة دي بيبو وبثينة".

وتعاون كزبرة مع الفنانة وئام مجدي لأول مرة بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

كواليس مسلسل "بيبو"

تدور الأحداث حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتمائه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من وليد فواز، إسلام إبراهيم، سيد رجب، هالة صدقي، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

