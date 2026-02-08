إعلان

علا رشدي تودع والدها الراحل: "أنا عارفة إنك في مكان حلو زيك وحواليك ملايكة"

كتب : معتز عباس

09:46 م 08/02/2026 تعديل في 10:33 م
    علا رشدي وزوجها احمد داود ووالدها الراحل (3)
    علا رشدي ووالدها الراحل (2)
    علا رشدي ووالدها الراحل واسرتها (1)
    علا رشدي ووالدها الراحل واسرتها (2)
    علا رشدي ووالدها
    علا رشدي ووالدها الراحل (1)
    والد علا رشدي
    والد علا رشدي وأحفاده
    علا رشدي وزوجها احمد داود ووالدها الراحل (2)

ودعت الفنانة علا رشدي والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، وأقيم العزاء أمس السبت، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ونشرت علا رشدي مجموعة صور تجمعها بوالدها وأحفاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حبيبي الله يرحمك رحمة واسعة وينور حواليك من كل جنب ومن فوقك وتحتك ويمينك وشمالك ويريح قلبك ويهنيك ويسعدك ويدخلك أعلى درجات الجنة يا حبيبي".

وأضافت: "هتوحشني جدًا إلى آخر لحظة في عمري بس أنا مطمئنة وعارفة ومتأكدة إنك في مكان حلو أوي زيك وحواليك ملايكة واخدين بالهم منك ومتهنيين بوجودك معاهم يا بختهم إلى أن نلتقي قريبا يا حبيبي".

وناشدت علا رشدي متابعيها الدعاء لوالدها، وكتبت: "بالرجاء الدعاء وقراءة الفاتحةً لوالدي العزيز الدكتور الوزير المفوض محمد رشدي عبد القادر حسن".

علا رشدي وفات والد علا رشدى

