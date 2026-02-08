ودعت الفنانة علا رشدي والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، وأقيم العزاء أمس السبت، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ونشرت علا رشدي مجموعة صور تجمعها بوالدها وأحفاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حبيبي الله يرحمك رحمة واسعة وينور حواليك من كل جنب ومن فوقك وتحتك ويمينك وشمالك ويريح قلبك ويهنيك ويسعدك ويدخلك أعلى درجات الجنة يا حبيبي".

وأضافت: "هتوحشني جدًا إلى آخر لحظة في عمري بس أنا مطمئنة وعارفة ومتأكدة إنك في مكان حلو أوي زيك وحواليك ملايكة واخدين بالهم منك ومتهنيين بوجودك معاهم يا بختهم إلى أن نلتقي قريبا يا حبيبي".

وناشدت علا رشدي متابعيها الدعاء لوالدها، وكتبت: "بالرجاء الدعاء وقراءة الفاتحةً لوالدي العزيز الدكتور الوزير المفوض محمد رشدي عبد القادر حسن".

اقرأ أيضا..

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تواصل التصوير للحاق بالسباق الرمضاني (صور)

رمضان 2026.. مسلسل "ماعت" بأبطال من الذكاء الاصطناعي على إذاعة الشرق الأوسط