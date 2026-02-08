حلا شيحة تنشر فيديو بالحجاب: "أنا فخورة بحجابي"

علا رشدي تودع والدها الراحل: "أنا عارفة إنك في مكان حلو زيك وحواليك ملايكة"

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو، يوثق لقطات لها بالحجاب.

ونشرت حلا الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا فخورة بحجابي، حجابي لم يمنعني من الاستمتاع بحياتي، بل أضاف إلى قلبي سلامًا وطمأنينة ويقينًا".

وأضافت: "الحجاب ليس مجرد مظهر، بل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هو جمال فوق الجمال لم يتذوق حلاوته إلا من حبب الله إليها هذا الجمال ".

نال الفيديو إعجاب المتابعين، الذين علقوا: "انتي جميله يا حلوله"، "ربنا يثبتك"، "ربنا يبعدك عنك وساوس الشيطان"، "جمال ملائكي اللهم ثبتنا يارب".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

