أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تواصل التصوير للحاق بالسباق الرمضاني (صور)

كتب : معتز عباس

09:33 م 08/02/2026
    طارق النهري مسلسل إعلام وراثة
    سهر الصايغ مسلسل إعلام وراثة
    ابطال وصناع مسلسل إعلام وراثة (1)

يواصل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "إعلام وراثة"، بعد أن تم تصوير جزء كبير من أحداثه في مدينة الشروق ومناطق متفرقة أخرى.

ويسعى صناع "إعلام وراثة" للانتهاء من التصوير الفترة المقبلة، للحاق بموسم دراما رمضان 2026، الذي ينتطلق في منتصف فبراير الجاري.

مسلسل "إعلام وراثة" بطولة الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، ويشاركهم كل من صلاح عبد الله، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، وعبد العزيز مخيون، من تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

مسلسل "إعلام وراثة" هو عمل درامي اجتماعي مشوق يستند إلى أحداث حقيقية تسلط الضوء على الخلافات العائلية الناتجة عن قضايا الميراث.

وتدور أحداث المسلسل حول تحول هذه الخلافات إلى صراعات حادة تكشف أسرارًا وخبايا دفينة داخل الأسرة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين أفرادها ويقدم رؤية واقعية عن تأثير المال على الروابط الأسرية.

مسلسل إعلام وراثة رمضان 2026 عمرو عبد الجليل مسلسلات رمضان 2026

