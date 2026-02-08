أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تواصل التصوير للحاق بالسباق الرمضاني (صور)

علا رشدي تودع والدها الراحل: "أنا عارفة إنك في مكان حلو زيك وحواليك ملايكة"

يواصل فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "إعلام وراثة"، بعد أن تم تصوير جزء كبير من أحداثه في مدينة الشروق ومناطق متفرقة أخرى.

ويسعى صناع "إعلام وراثة" للانتهاء من التصوير الفترة المقبلة، للحاق بموسم دراما رمضان 2026، الذي ينتطلق في منتصف فبراير الجاري.

مسلسل "إعلام وراثة" بطولة الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، ويشاركهم كل من صلاح عبد الله، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، وعبد العزيز مخيون، من تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

مسلسل "إعلام وراثة" هو عمل درامي اجتماعي مشوق يستند إلى أحداث حقيقية تسلط الضوء على الخلافات العائلية الناتجة عن قضايا الميراث.

وتدور أحداث المسلسل حول تحول هذه الخلافات إلى صراعات حادة تكشف أسرارًا وخبايا دفينة داخل الأسرة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين أفرادها ويقدم رؤية واقعية عن تأثير المال على الروابط الأسرية.

اقرأ أيضًا..

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في احتفالية "كارتييه" (صور)

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه