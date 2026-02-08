إعلان

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في احتفالية "كارتييه" (صور)

كتب : مصراوي

08:51 م 08/02/2026
    يسرا في احتفالية كارتييه (3)
    يسرا في احتفالية كارتييه (2)
    يسرا في احتفالية كارتييه (1)

كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة يسرا متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت يسرا صورًا من مشاركتها في احتفالية "كارتييه" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت يسرا تعليقًا على الصور: "أمسية خاصة مع كارتييه"، حيث ظهرت مرتدية بدلة بيضاء أنيقة مكوّنة من جاكيت وبنطال واسع.

تشارك يسرا في العمل السينمائي، "الست لما"، مع مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

يسرا

