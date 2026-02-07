رمضان 2026.. النجوم يشاركون في كليب "ابتدت ليالينا" لـ نانسي عجرم

عرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية "ابتدت ليالينا"، وهي الأغنية الرسمية لموسم دراما رمضان 2026 على شاشات "المتحدة".

أغنية "ابتدت ليالينا" غناء نانسي عجرم وكلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

وشهد فيديو كليب الأغنية الذي أخرجه حسام الحسيني، مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ريهام عبدالغفور، خالد الصاوي، دينا الشربيني، هند صبري، أمينة خليل، إياد نصار، إلى جانب عرض لقطات من مسلسلات رمضان 2026.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2026 عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، التي تتناول طيفًا واسعًا من القضايا المجتمعية والإنسانية، إلى جانب موضوعات تتصل بقضايا الوطن العربي، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وذلك في إطار درامي يجمع بين العمق والتشويق.

من بين الأعمال التي سوف يشاهدها الجمهور في رمضان: صحاب الأرض، رأس الأفعى، درش، فن الحرب، علي كلاي، فخر الدلتا، اتنين غيرنا، على قد الحب.