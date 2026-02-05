إعلان

رحمة حسن تخطف الأنظار مع كلبها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب : مروان الطيب

08:02 م 05/02/2026

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها أحد ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها على "فيسبوك".

وظهرت رحمة في الصورة رفقة كلبها وارتدت إطلالة كاجوال بسيطة، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور والمتابعين.

آخر أعمال رحمة حسن

كانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022 بطولة كوكبة من نجوم الدراما هم شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فرح، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق لطفي.

في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

على الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عودة عمر التهامي بعد غياب 28 عامًا، من إيطاليا إلى مصر حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة، ناهيك عن وجود بنك كائن في الدور اﻷرضي للعمارة، وحين يحاول عمر إقناع أصحاب البنك بمغادرة العمارة، رفضوا وحينئذ يقرر سرقة البنك.

الفنانة رحمة حسن

