ترامب: جزيرة دييجو ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي

كتب : عبدالله محمود

08:53 م 05/02/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجري مناقشات مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن جزيرة دييجو جارسيا الواقعة في المحيط الهندي.

وأَضاف ترامب، في منشور على تروث سوشيال اليوم الخميس، إن موقع الجزيرة أحد أهم المواقع الأمريكية قاعدة عسكرية، وتتمتع بموقع استراتيجي في وسط المحيط الهندي، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في العالم، قائلا: "لقد كانت عملياتنا العسكرية، على مدار العام الماضي، ناجحة بسبب قوة مقاتلينا، والقدرة الحديثة لمعداتنا، والأهم من ذلك، الموقع الاستراتيجي لقواعدنا العسكرية للتمركز، وأسباب أخرى".

وذكر ترامب أعتقد أن الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء ستارمر، وفقًا لكثيرين، هي أفضل ما يمكنه التوصل إليه.

وتابع الرئيس الأمريكي: "ومع ذلك، إذا انهارت صفقة الإيجار في وقت ما في المستقبل، أو هدد أي شخص أو عرض العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا للخطر، فإنني أحتفظ بالحق في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي عسكريًا في دييغو جارسيا".

واختتم ترامب منشورة بالتأكيد على أنه لن يسمح أبدا بأن يتم تقويض أو تهديد وجود أمريكا في قاعدة بهذه الأهمية سواء عبر ادعاءات زائفة أو ذرائع بيئية غير مبررة.

دونالد ترامب جزيرة دييجو بريطانيا امريكا

