إيران تسمح رسميا للنساء بقيادة الدراجات النارية

كتب : مصراوي

05:58 م 05/02/2026

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

(د ب أ)

وافق نائب الرئيس الإيراني رضا عارف على تشريع يسمح للنساء الإيرانيات مستقبلا بالحصول على رخصة قيادة دراجة نارية.

وكانت المرأة تقود دراجات نارية قبل ذلك في المدن الكبرى المزدحمة دون رخصة قيادة.

وكان يسمح للنساء بشراء الدراجات النارية وتسجيلها بأسمائهن، لكن لم يكن مسموحا لهن قانونا بقيادتها، وبذلك يغلق التشريع الجديد ثغرة قانونية.

وسبق القرار شهور من النقاش البرلماني، حيث واجه معارضة شديدة من المحافظين المتشددين وعلماء الدين، الذين يرون أن قيادة المرأة للدراجات النارية "مخالف لتعاليم الإسلام". وأشاروا إلى أن النساء لا يمكنهن الالتزام بالزي الإسلامي الإجباري أثناء قيادة دراجة نارية.

وذكر بعض معارضي التغيير أن النساء سيتمكنّ من التوجه إلى الاحتجاجات بطريقة أسهل وستصعب السيطرة عليهن. واتهم آخرون النساء بأن قيادتهن أكثر عرضة للتسبب في حوادث.

رضا عارف نائب الرئيس الإيراني الدراجات النارية إيران رخصة قيادة دراجة نارية

