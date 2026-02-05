إعلان

قبل إقامته اليوم.. تعديل جديد في أسعار تذاكر حفل أحمد سعد

كتب : مصطفى حمزة

02:54 م 05/02/2026
    احمد سعد يرقص
    أحمد سعد النجم
    أحمد سعد الفنان
    أحمد سعد

قامت الجهة المنظمة لحفل المطرب أحمد سعد، المقرر إقامته في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي، بطرح فئات جديدة من التذاكر، قبل إقامة الحفل مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير.

ويقدم أحمد سعد الحفل في أحد المراكز التجارية في مدينتي، ومن تنظيم منظم الحفلات وليد منصور.

وتتراوح أسعار الفئات التي طرحت من تذاكر الحفل، بين 800، و 1100، و10500، و 12000، و13200، و 15000 جنيه.

وكانت التذاكر قد طرحت، بالأسعار التالية، وهي 9000، و 10500، و 12000، و 15000 جنيه مصري.

ويشارك أحمد سعد، من المقرر مع المطرب تامرعاشور، في تقديم حفل غنائي من المقرر أن يقام ضمن فعاليات ليالي الفورمولا إي بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في جدة، يوم 14 فبراير.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد حفل أحمد سعد في مدينتي أسعار حفل أحمد سعد ختام مهرجان الموسيقى الشتوي

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

