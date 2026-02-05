قبل إقامته اليوم.. تعديل جديد في أسعار تذاكر حفل أحمد سعد

بطريقة طريفة.. رضوى الشربيني تختتم حلقة "هي وبس" مع آن الرفاعي

قامت الجهة المنظمة لحفل المطرب أحمد سعد، المقرر إقامته في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي، بطرح فئات جديدة من التذاكر، قبل إقامة الحفل مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير.

ويقدم أحمد سعد الحفل في أحد المراكز التجارية في مدينتي، ومن تنظيم منظم الحفلات وليد منصور.

وتتراوح أسعار الفئات التي طرحت من تذاكر الحفل، بين 800، و 1100، و10500، و 12000، و13200، و 15000 جنيه.

وكانت التذاكر قد طرحت، بالأسعار التالية، وهي 9000، و 10500، و 12000، و 15000 جنيه مصري.

ويشارك أحمد سعد، من المقرر مع المطرب تامرعاشور، في تقديم حفل غنائي من المقرر أن يقام ضمن فعاليات ليالي الفورمولا إي بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في جدة، يوم 14 فبراير.