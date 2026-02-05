إعلان

"WATCH IT" تطرح البوستر الدعائي لمسلسل "حد أقصى"

كتب : نوران أسامة

02:24 م 05/02/2026

مسلسل حد أقصى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت منصة "WATCH IT" البوستر الترويجي الرسمي لمسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، ويشهد تقاطعاً كبيراً بين الشخصيات، كما يناقش قضايا عدة، من بينها ملف غسيل الأموال.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن، بينهم محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، من إخراج مايا أشرف زكي.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

"أنتِ الأغلى والأهم".. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

مسلسل حد أقصى مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026 watch it

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
شئون عربية و دولية

للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
بـ"طعنة في القلب".. قصة مقتل شاب على يد زوجته بعد شهرين من الزفاف بالشرقية
حوادث وقضايا

بـ"طعنة في القلب".. قصة مقتل شاب على يد زوجته بعد شهرين من الزفاف بالشرقية
أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
أخبار

أمينة الفتوى: المرأة المستحاضة تصوم وتصلي- فيديو
ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت