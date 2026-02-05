"WATCH IT" تطرح البوستر الدعائي لمسلسل "حد أقصى"

طرحت منصة "WATCH IT" البوستر الترويجي الرسمي لمسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، ويشهد تقاطعاً كبيراً بين الشخصيات، كما يناقش قضايا عدة، من بينها ملف غسيل الأموال.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن، بينهم محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، من إخراج مايا أشرف زكي.

