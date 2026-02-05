سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"

كشفت سمر نديم، صاحبة دار رعاية "زهرة مصر، تفاصيل جديدة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وذلك عقب مقتل الفتاة "ضحى. ع. أ"، التي كانت إحدى نزيلات الدار قبل غلقها، والتي عُثر على جثمانها داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة.

وتحدثت سمر نديم خلال البث عن دخولها مجال التمثيل في فترة سابقة من حياتها، وردت على اتهامات وُجهت لها بسبب هذا الأمر، قائلة: "إنتي مالك إني اتجوزت واتطلقت؟ وإنتي مالك إني كنت بمثل وسبت التمثيل؟ دي حرية شخصية".

وأضافت: "أنا ما أنكرتش إني اشتغلت في التمثيل وسيبته، وفي ممثلين كتير اشتغلوا فترة واعتزلوا زي شمس البارودي وغيرهم، وأنا ما عملتش حاجة غلط ولا عندي فيديوهات خادشة".

وكشفت أنها حزينة على مصير ضحى وأنها كانت مقيمة في دار رعاية "زهرة مصر"، واصطحبتها في رحلتها لأداء مناسك العمرة، ووصفتها بأنها "ست الستات".

وأمرت نيابة باب شرقي برئاسة المستشار سامح حشيش بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية رقم 1091 لسنة 2026، بعد أن أجرى تمثيلًا مفصلًا لجريمته وسط حراسة مشددة بمنطقتي ميامي والأزاريطة، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل سائق التاكسي وشخص آخر اشترى الهاتف لعدم علمهما بالجريمة.

