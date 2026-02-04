إعلان

إيران: أكملنا خطط المحادثات مع أمريكا وسنعلن عن مكان انعقادها قريبا

كتب- محمود الطوخي

12:28 ص 04/02/2026

إيران وأمريكا

كشفت طهران عن استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بانطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإعلان عن مكان انعقاد هذه المفاوضات سيتم في وقت قريب جدا.

وأوضحت وكالة أنباء "إرنا" نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذا لأوامر مباشرة من الرئاسة الإيرانية لفتح مسار دبلوماسي جديد.

وأشار بقائي، إلى أن المشاورات جارية حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على الموقع الجغرافي للاجتماع، مثمنا جهود الدول الصديقة كتركيا وسلطنة عمان التي عرضت استضافة هذه المباحثات وتسهيل العملية الدبلوماسية. وفي سياق متصل، تناولت تقارير إعلامية دولية توقعات بلقاء يجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إسطنبول يوم الجمعة المقبل، غير أن طهران طالبت اليوم بتغيير مكان اللقاء المرتقب.

