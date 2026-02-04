إعلان

خطوات إنشاء شركة سياحة في مصر 2026.. عضو بالغرفة يفجر مفاجأة

كتب – أحمد العش:

12:31 ص 04/02/2026

غرفة شركات السياحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تراخيص إنشاء شركات السياحة ما زالت موقوفة حتى الآن بموجب القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2021.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي شركات جديدة تظهر في السوق حاليًا لا يتم تأسيسها من الصفر، وإنما تكون غالبًا من خلال عمليات بيع وشراء لشركات قائمة ومرخصة بالفعل، مع تغيير الأسماء أو هيكل الملكية.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك بعض الكيانات التي تلجأ إلى تأسيس شركات خدمات دون الحصول على ترخيص سياحي، مشددًا على أن هذه الشركات محظور عليها ممارسة النشاط السياحي، ولا يسمح لها بالعمل إلا في أنشطة محدودة للغاية لا تندرج تحت أعمال السياحة المنظمة. وأكد عضو الجمعية العمومية، على أن الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي هو الضامن الوحيد لحماية السوق السياحي والحفاظ على حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع.

44

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرفة شركات السياحة انشاء شركة سياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
أخبار العقارات

تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد