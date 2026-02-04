خطوات إنشاء شركة سياحة في مصر 2026.. عضو بالغرفة يفجر مفاجأة

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تراخيص إنشاء شركات السياحة ما زالت موقوفة حتى الآن بموجب القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2021.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي شركات جديدة تظهر في السوق حاليًا لا يتم تأسيسها من الصفر، وإنما تكون غالبًا من خلال عمليات بيع وشراء لشركات قائمة ومرخصة بالفعل، مع تغيير الأسماء أو هيكل الملكية.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك بعض الكيانات التي تلجأ إلى تأسيس شركات خدمات دون الحصول على ترخيص سياحي، مشددًا على أن هذه الشركات محظور عليها ممارسة النشاط السياحي، ولا يسمح لها بالعمل إلا في أنشطة محدودة للغاية لا تندرج تحت أعمال السياحة المنظمة. وأكد عضو الجمعية العمومية، على أن الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي هو الضامن الوحيد لحماية السوق السياحي والحفاظ على حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع.

