بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كتب : سهيلة أسامة

02:33 م 03/02/2026

كشفت الفنانة موناليزا، بطلة فيلم "همام في أمستردام"، عن تواجدها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها تعمل في مجال الغناء.

وقالت موناليزا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، إن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية يعود إلى انشغالها بحياتها الأسرية، موضحة: "سبت التمثيل فترة علشان اتجوزت وخلفت، وكنت حابة أبعد شوية، وكنت حاسة إني قريبة من ربنا، وكنت مقربة لربنا وقلت أبعد شوية عن الفن".

وعن كيفية دخولها عالم الفن، قالت: "أنا كنت في الأساس بصمم رقصات وبشتغل في الإعلانات، واتكلموا معايا علشان أدرب رقص، وكان معايا صاحبتي ومخرج هو اللي اكتشفني، وبعدها عملت أوديشن لفيلم همام في أمستردام واختاروني".

وتحدثت موناليزا عن الصعوبات التي واجهتها داخل الوسط الفني، قائلة: "كنت في صراع لأني بحب التمثيل، لكن مش بحب الوسط نفسه، كان فيه الكويس والوحش، مكنتش مبسوطة، وفيه نفاق جامد جدًا، ومتعرفيش مين بيحبك ومين مش بيحبك".

وعن كواليس تعاونها مع الفنان محمد هنيدي، قالت: "محمد هنيدي كان لذيذ جدًا، والتجربة كانت تحفة، وقعدنا شهر كامل في أمستردام أثناء التصوير".

وتابعت حديثها على أنها لا تمانع العودة للفن، قائلة: "لو اتعرض عليا عمل كويس ومختلف، ممكن أرجع وأشتغل تاني".

يذكر أن الفنانة موناليزا شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، من بينها فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، وفيلم "همام في أمستردام"، إلى جانب مشاركتها في المسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء".

