رمضان 2026.. محمد عدوية يغني تتر مسلسل "علي كلاي"

يشارك الفنان محمد عدوية، في موسم دراما رمضان المقبل، بغناء تتر مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي.

تتر المسلسل من كلمات الشاعرة كوثر حجازي، وهو التعاون الثاني الذي يجمع "حجازي" وعدوية.

مسلسل علي كلاي تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة المسلسل درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق.