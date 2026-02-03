وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة

قدمت نقابة المهن التمثيلية، تعازيها إلى الفنانة نورهان، بعد وفاة والدتها صباح اليوم الثلاثاء.

النقابة في بيان عبر موقعها الرسمي، كتبت: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الفنانة نورهان وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

وتابعت: "سوف تُشيَّع الجنازة في محافظة الإسكندرية، حيث توارى الفقيدة الثرى هناك، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يجعل مثواها الجنة".



وأعلنت نورهان، مؤخرا عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للعلاج في أحد المستشفيات.