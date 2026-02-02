"شفت معاه الهنا".. فيديو جديد يجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فيديو بصحبة الفنان كريم فهمي، على مقطع من أغنية "شفت معاه الهنا".

وظهرت ياسمين تغني لكريم فهمي في الفيديو: "ده أنا شفت معاه الهنا"، وعلقت قائلة: "جليلة وبدر".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "تحفة"، "إيه العسل ده"، "عسل يا قمر العالم"، "أجمل دويتو"، "جليلة القمر"، وغيرها.

وتنتظر ياسمين عبدالعزيز عرض مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، على شاشة mbc، ومنصة شاهد، ضمن دراما رمضان المقبل.

ويشارك في البطولة: كريم فهمي، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، منة فضالي، محمود حافظ، إنجي كيوان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.