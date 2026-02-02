إعلان

"شفت معاه الهنا".. فيديو جديد يجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

كتب : منال الجيوشي

05:04 م 02/02/2026

ياسمين عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فيديو بصحبة الفنان كريم فهمي، على مقطع من أغنية "شفت معاه الهنا".

وظهرت ياسمين تغني لكريم فهمي في الفيديو: "ده أنا شفت معاه الهنا"، وعلقت قائلة: "جليلة وبدر".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "تحفة"، "إيه العسل ده"، "عسل يا قمر العالم"، "أجمل دويتو"، "جليلة القمر"، وغيرها.

وتنتظر ياسمين عبدالعزيز عرض مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، على شاشة mbc، ومنصة شاهد، ضمن دراما رمضان المقبل.

ويشارك في البطولة: كريم فهمي، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، منة فضالي، محمود حافظ، إنجي كيوان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

ياسمين عبدالعزيز فيسبوك كريم فهمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
حوادث وقضايا

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات