رمضان 2026.. أحمد غزي يكشف عن بوستره بمسلسل "رأس الأفعى"

كشف الفنان أحمد غزي، عن بوستره بمسلسل "رأس الافعى" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر غزي، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " رأس الأفعى .. رمضان 2026".

يتناول المسلسل شخصية "ياسين" الذي يتهم بقتل والده ويصبح هاربا من العدالة، ليبدأ رحلة البحث عن قاتل والده الحقيقي في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، وبطولة شريف منير، ماجدة زكي، مراد مكرم، كارولين عزمي، أحمد غزي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.