"تعثر إليسا على المسرح".. لعنة تطارد المطربة منذ 11 عاما

كتب : مصطفى حمزة

02:47 م 02/02/2026 تعديل في 02:51 م
    إليسا المطربة
    من تعثر اليسا
    من سقوط المطربة اليسا

كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا، لموقف محرج، خلال تقديمها حفلها في الإمارات، أمس الأحد.

وتعثرت إليسا أثناء غنائها في حفلها بمدينة أبوظبي، وكادت أن تسقط على المسرح لكنها تداركت الموقف سريعاً وواصلت الغناء.

تعثر إليسا

وأعاد تعثر المطربة اللبنانية على المسرح، تفاصيل مواقف عديدة مشابهة لها، وهو ما نرصدها في التقرير التالي.

فقد التوازن

فقدت إليسا توازنها، خلال حفلها لها في دبي، أقيم في نوفمبر 2025، وظهرت في مقطع فيديو، خلال محاولتها الجلوس على ركبتيها لتكون قريبة من جمهورها، وعند محاولتها الوقوف مجددا واجهت صعوبة، وهو ما دفعها لطلب المساعدة، قائلة: "ما عم بقدر قوم".

ونجحت إليسا بالوقوف مجددا وذلك بمساعدة من الجالسين في الصف الأول من الجمهور، ومرافقها الشخصي، قبل أن تتعرض للسقوط على الأرض.

إليسا تستغيث

بدي دوب

تعرضت إليسا لموقف محرج، خلال تقديم حفلها في الساحل الشمالي، في أغسطس 2025، أثناء غنائها أغنية "بدي دوب"، حيث كانت تتمايل بحماس مع الإيقاع وفقدت توازنها فجأة.

ونجح مدير أعمالها تامر عبد المنعم، في مساعدتها قبل أن تسقط فعلياً على الأرض، وبعد استعادة توازنها، ضحكت إليسا وخاطبت الجمهور بعفوية لتؤكد أنها بخير، ثم استكملت وصلتها الغنائية وسط تصفيق حار.

لحظة السقوط

إغماءة

سقطت إليسا، في عام 2018، مغشياً عليها بشكل كامل أثناء حفلها في "القرية العالمية" بدبي نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وتبين لاحقاً أن ذلك كان خلال فترة صراعها مع مرض السرطان.

أول الحكايات

بدأت إليسا رحلتها مع المواقف المحرجة، خلال إحيائها حفل رأس السنة في دبي، في عام 2015، إذ تعرضت للسقوط بشكل كامل، خلال تقديمها أغنية "أول الحكايات".

سقوط إليسا

إليسا الإمارات مدينة أبوظبي

