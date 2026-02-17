إعلان

على حصان.. تارا عماد تحتفل بالعام الصيني الجديد

كتب : مروان الطيب

07:11 م 17/02/2026
احتفلت الفنانة تارا عماد بالعام الصيني الجديد، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت تارا عماد وهي تمتطي حصانا وكتبت: "اليوم هو العام الصيني الجديد الذي يشهد بداية عام الحصان".

تارا عماد تنتظر عرض مسلسل "إفراج" في رمضان

تشارك الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

