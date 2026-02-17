إعلان

زينة ليست الأولى.. نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول

كتب : مصطفى حمزة

04:00 م 17/02/2026
كتب-مصطفى حمزة:

أشعلت النجمة زينة الجدل حول نسبها ونسب أبنائها إلى آل بيت رسول الله، وزادت سخونة الموقف مع إصدار نقابة الأشراف في جمهورية مصر العربية بياناً رسمياً حول ما يُثار.

زينة تثير الجدل

وأثارت زينة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مصحوباً بصور شهادات موثقة من نقابة الأشراف تخص نجليها "زين الدين" و"عز الدين أحمد عز علي عزت"، توثق انتسابهم إلى ذرية الإمام الحسين رضي الله عنه.

وكتبت زينة: "إحنا من نسل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا وولادي من الأشراف نسبة لأمي، حبيت أشارككم فرحة كبيرة في قلبي أنا وزين وعز".

بيان نقابة السادة الأشراف

وفندت النقابة، في بيان نشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أسباب منح الشهادة إلى زينة وأولادها، موضحة أن وسام رضا إسماعيل (الاسم الأصلي للنجمة زينة) ونجليها حصلوا على العضوية بناءً على مستندات رسمية.

وذكرت النقابة أن الفنانة حصلت على نسبها من السيدة والدتها وجدتها المثبت نسبها عن والدها السيد سيد علي زاهر بتاريخ 22/12/1997، موضحة أنها بتاريخ 22/1/2026 تقدمت لإثبات نسبها عن والدتها، وإثبات نسب نجليها، بعد أن قدمت كافة المستندات الخاصة بها وشهادات الميلاد الخاصة بنجليها، وثبت أن كافة هذه المستندات صحيحة ومعتمدة من الجهات الحكومية.

وتعد الفنانة زينة أحدث الذين أعلنوا في الوسط الفني عن نسبهم وانتماء أسرهم إلى آل البيت النبوي، وهو ما نرصده هنا:

حسام داغر

أعلن الفنان حسام داغر عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل توثيق نسب عائلته إلى البيت النبوي، ونشر بطاقة العضوية في نقابة السادة الأشراف بمصر.

ونشر داغر وثائق شجرة العائلة التي تربطه بالإمام الحسين، مؤكداً أن هذا الانتساب كان تحقيقاً لوصية والدته.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" أنه نال شرف اعتماد أوراق انتسابه لنسل سيدنا محمد، وعرف نفسه بأنه "الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفى"، ممتداً في شجرة نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي.

علي الشريف

أكد المخرج حسن الشريف، في حوارات صحفية وعدة برامج، أن والده الفنان الراحل علي الشريف تمتد جذور أسرته إلى نسل الأشراف. وذكر أن آخر ما قاله والده الراحل قبل وفاته كان: "مدد يا أهل البيت.. مدد يا حسين.. سامحني يا الله.. جايلكم يا آهل البيت".

سعاد حسني

ذكرت جنجاه عبد المنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، في كتابها "أسرار الجريمة الخفية"، أن نسل أسرتهم يمتد إلى آل البيت.

ونشرت شقيقة السندريلا في كتابها صورة شهادة نسب صدرت في نوفمبر 1973، وتحمل توقيع نقيب السادة الأشراف وقتها، السيد حسن سيد أحمد الزهيري المسلمي الحسيني، وتفيد بانتساب سعاد حسني وشقيقتها كوثر إلى شجرة النبوة وآل البيت من خلال السيدة فاطمة الزهراء.

نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول نقابة السادة الأشراف الفنانة زينة النجمة زينة

