فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة

كتب : مصراوي

07:18 م 17/02/2026

صانعة محتوى تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء

دفعت صانعة محتوى ثمن نشرها مقاطع فيديو ترقص فيها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

ليلة القبض على بلوجر الدخيلة

بتقنين الإجراءات استهجفت مأمورية المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتها هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

صاحبة السجل الإجرامي اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتحرر المحضر اللازم.

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى مقاطع فيديو خادشة

