"بدلة باللون الأحمر".. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
كتب : معتز عباس
كشفت الفنانة بشرى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا
ونشرت بشرى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أسبوع عيد الحب".
وظهرت بشرى بإطلالة مميزة وأنيقة، مرتدية بدلة باللون الأحمر الزاهي، خطفت بها أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.
وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قمر أوي"، "جميلة الجميلات بشرى"، "ابتسامتك تأسر القلب"، "بيشو العسولة"، "حلوة الصورة".
يُذكر أن الفنانة بشرى كانت احتفلت بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وظهرت مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلّقت: "أفضل طريقة للدخول إلى عام 2026.. ها نحن قادمون، استرخِ وانتظر العد التنازلي".