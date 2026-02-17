إعلان

"بدلة باللون الأحمر".. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب : معتز عباس

07:25 م 17/02/2026
    بشرى باطلالة أنيقة (1)
    بشرى باطلالة أنيقة (2)
    بشرى تلتقط صورة مميزة
    الفنانة بشرى (2)

كشفت الفنانة بشرى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا

ونشرت بشرى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أسبوع عيد الحب".

وظهرت بشرى بإطلالة مميزة وأنيقة، مرتدية بدلة باللون الأحمر الزاهي، خطفت بها أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قمر أوي"، "جميلة الجميلات بشرى"، "ابتسامتك تأسر القلب"، "بيشو العسولة"، "حلوة الصورة".

يُذكر أن الفنانة بشرى كانت احتفلت بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وظهرت مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلّقت: "أفضل طريقة للدخول إلى عام 2026.. ها نحن قادمون، استرخِ وانتظر العد التنازلي".

الفنانة بشرى بشرى على إنستجرام بشرى ببدلة باللون الأحمر إطلالة بشرى

