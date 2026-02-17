إعلان

تقارير: ترامب قد يحضر نهائي هوكي الجليد بالألعاب الشتوية في ميلانو

كتب : مصراوي

08:19 م 17/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ميلانو - (د ب أ)

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بزيارة قصيرة إلى دورة الألعاب الشتوية في إيطاليا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحف إيطالية من بينها "كوريري ديللو سبورت"، أن السلطات الإيطالية، تستعد لزيارة محتملة، مع تركيز خاص على نهائي هوكي الجليد يوم الأحد، وهو الحدث الذي يشارك فيه المنتخب الأمريكي.

ولم يتم تأكيد زيارة ترامب بشكل رسمي، فيما قال مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، عندما سُئل حول هذه التقارير، إن اللجنة لا تعلق على رحلات رؤساء الدول، مشيرا إلى أن السؤال يخص البيت الأبيض.

وذكرت "كوريري ديللو سبورت"، أن ترامب قد يحضر المراسم الختامية في فيرونا يوم الأحد بعد مشاهدة مباراة هوكي الجليد ظهرا، والمقررة في الثانية وعشر دقائق بالتوقيت المحلي.

دونالد ترامب ميلانو هوكي الجليد دورة الألعاب الشتوية

