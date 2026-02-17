قال عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يقع على رأس أولويات الوزارة، مؤكدًا أن الدولة تضع تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتأمين مخزونها في مقدمة انشغالاتها اليومية.

وأضاف عبدالنعيم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن العاصمة تشهد استنفارًا رقابيًا من خلال 25 حملة تموينية تجوب المحافظة على مدار الساعة، لمتابعة حركة تداول السلع سواء كانت مدعمة أو حرة، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية مخصصة لاستقبال ومعالجة شكاوى المواطنين بشكل فورى.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن القوانين والقرارات الوزارية تفرض رقابة صارمة على تداول السلع الحرة، حيث يُلزم القانون كل بائع بالإعلان الواضح عن أسعار معروضاته، مع ضرورة الاحتفاظ بكافة الفواتير التي تثبت مصدر السلع لضمان مشروعية تداولها.

وذكر في ختام حديثه رسالة طمأنة للشعب المصري، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية متوفر بشكل كامل وباحتياطيات آمنة، وشدد على أن الرقابة لن تسمح لأي تاجر بفرض سطوته على الأسعار أو تحريكها بشكل عشوائي بعيدًا عن الضوابط المقررة.