"الله يحميكي".. جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتب : نوران أسامة

01:23 م 17/02/2026
شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات جمهور جومانا مراد

وانهالت عليها تعليقات الجمهور ، وجاءت أبرزها: "أحلى إطلالة"، "ربنا يوفقك إن شاء الله"، "خيال"، "الله يحميكي"، عسولة أوي"، "قمر"، ماشاء الله".

مسلسل "اللون الأزرق"

يُذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

