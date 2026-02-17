أكثر من إطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورًا جديدة على السوشيال

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات جمهور جومانا مراد

وانهالت عليها تعليقات الجمهور ، وجاءت أبرزها: "أحلى إطلالة"، "ربنا يوفقك إن شاء الله"، "خيال"، "الله يحميكي"، عسولة أوي"، "قمر"، ماشاء الله".

مسلسل "اللون الأزرق"

يُذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

كي وردز .. جومانا مراد ، مسلسل اللون الأزرق ، مسلسلات رمضان

