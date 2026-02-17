أكثر من إطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورًا جديدة على السوشيال

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن مقتل المغني الشعبي السوري جمال عساف، أمس الإثنين، بعد تبادله إطلاق الرصاص مع قوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب شمال غرب سوريا.

مقتل جمال عساف

وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المغني جمال عساف، قتل بعد إطلاقه الرصاص على وحدات الأمن الداخلي، خلال عملية أمنية استهدفت القبض عليه في حي الفردوس.

من هو جمال عساف؟

_عرف المطرب الراحل، بدعمه نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

_وصف الثورة السورية، في إحدى أغانيه أنها "ثورة عطن".

_قدم أغاني لدعم الجيش السوري بقيادة بشار، ومنها "اقصف يا جيش".

_ ظهر في مقاطع فيديو وهو يقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

_عرف بين مؤيديه بألقاب “مطرب جيش بشار الأسد” و"المغني الشبيح" بسبب أغانيه التي تمجّد النظام السوري السابق، وتدعو إلى استخدام القوة العسكرية ضد المعارضة.