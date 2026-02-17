إعلان

قتل برصاص الداخلية السورية.. ماذا نعرف عن المطرب جمال عساف؟

كتب : مصطفى حمزة

11:33 ص 17/02/2026 تعديل في 11:45 ص
    جمال بزي الجيش
    جمال يغني
    جمال عساف

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن مقتل المغني الشعبي السوري جمال عساف، أمس الإثنين، بعد تبادله إطلاق الرصاص مع قوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب شمال غرب سوريا.

مقتل جمال عساف
وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المغني جمال عساف، قتل بعد إطلاقه الرصاص على وحدات الأمن الداخلي، خلال عملية أمنية استهدفت القبض عليه في حي الفردوس.

من هو جمال عساف؟

_عرف المطرب الراحل، بدعمه نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

_وصف الثورة السورية، في إحدى أغانيه أنها "ثورة عطن".

_قدم أغاني لدعم الجيش السوري بقيادة بشار، ومنها "اقصف يا جيش".
_ ظهر في مقاطع فيديو وهو يقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

_عرف بين مؤيديه بألقاب “مطرب جيش بشار الأسد” و"المغني الشبيح" بسبب أغانيه التي تمجّد النظام السوري السابق، وتدعو إلى استخدام القوة العسكرية ضد المعارضة.

جمال عساف سوريا الداخلية السورية مقتل جمال عساف

