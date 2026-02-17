أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة صباحًا، وذلك عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، لتوحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية.

أهداف ملتقى التأمين

أوضح محافظ المنيا أن الملتقى يهدف إلى تذليل كافة التحديات المعرفية وتعزيز الجاهزية المجتمعية والمؤسسية، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمد مظلة الحماية الصحية لأبناء صعيد مصر، حيث تعد المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية كثافة سكانية تتجاوز 7 ملايين نسمة.

مخصصات التأمين الصحي

لفت "كدواني" إلى تخصيص الدولة 3.3 مليار جنيه لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في المحافظة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات، ويتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة ومستشفيات الجامعة والصحة وهيئة الاعتماد والرقابة لضمان وصول الرسالة التوعوية.

محاور الملتقى الرقمي

أشار الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن الأجندة الرقمية للملتقى تتناول الإجابة عن أبرز تساؤلات المواطنين حول آليات التسجيل وطرق الاستفادة من الخدمات، وخريطة المنشآت الصحية المدرجة، مؤكدًا التزام الدولة بتحمل كامل قيمة اشتراكات غير القادرين، داعيًا المواطنين لمتابعة البث وإرسال استفساراتهم.