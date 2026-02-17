إعلان

المنيا تطلق أول ملتقى رقمي للتأمين الصحي الشامل غدًا

كتب : جمال محمد

08:03 م 17/02/2026

اللواء عماد كدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة صباحًا، وذلك عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، لتوحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الصحية.

أهداف ملتقى التأمين

أوضح محافظ المنيا أن الملتقى يهدف إلى تذليل كافة التحديات المعرفية وتعزيز الجاهزية المجتمعية والمؤسسية، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمد مظلة الحماية الصحية لأبناء صعيد مصر، حيث تعد المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية كثافة سكانية تتجاوز 7 ملايين نسمة.

مخصصات التأمين الصحي

لفت "كدواني" إلى تخصيص الدولة 3.3 مليار جنيه لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في المحافظة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات، ويتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة ومستشفيات الجامعة والصحة وهيئة الاعتماد والرقابة لضمان وصول الرسالة التوعوية.

محاور الملتقى الرقمي

أشار الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن الأجندة الرقمية للملتقى تتناول الإجابة عن أبرز تساؤلات المواطنين حول آليات التسجيل وطرق الاستفادة من الخدمات، وخريطة المنشآت الصحية المدرجة، مؤكدًا التزام الدولة بتحمل كامل قيمة اشتراكات غير القادرين، داعيًا المواطنين لمتابعة البث وإرسال استفساراتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التأمين الصحي الشامل محافظة المنيا اللواء عماد كدواني ملتقى رقمي صحي صحة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس غدًا الأربعاء: انخفاض حرارة وفرص لأمطار ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا الأربعاء: انخفاض حرارة وفرص لأمطار ورياح مثيرة للأتربة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
بالفيديو.. انهيار غادة عبد الرازق وصراخ أسماء جلال في برومو برنامج " رامز
دراما و تليفزيون

بالفيديو.. انهيار غادة عبد الرازق وصراخ أسماء جلال في برومو برنامج " رامز
"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

"آبار الوقف" الآن بلا ثأر.. الكفن ينهي خصومة السنوات الخمس بسوهاج (فيديو
المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026