كتبت -داليا الظنيني:

شهد ستوديو برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، لفتة إنسانية؛ حيث قام الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتقبيل يد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة.

وأوضح الجندي أن هذا التصرف يأتي تعبيراً عن امتنانه للمكانة العلمية الرفيعة والتاريخ الطبي الحافل الذي يمثله موافي، في مشهد يعيد الاعتبار لقيمة العلم وأهله.

كشف موافي عن استراتيجية خاصة يتبعها للتعامل مع المهاجمين، حيث قال: "لدي قاعدة ذهبية أسميها (الثلاثة غين): الغيرة، والغباء، والغرور.. إذا اجتمعت هذه الصفات في شخص، فالنأي بالنفس عنه هو القرار الأصح".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن الغيرة داء لا دواء له، فهي تمنع صاحبها من الاعتراف بفضل الآخرين وتدفعه لإنكار نجاحهم.

وتساءل: "هل سبق وأن سمعتم شخصاً يقول عن نفسه إنه ليس جيداً؟"، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من البشر يرون أنفسهم في أبهى صورة ويوجهون نبال اتهاماتهم للناجحين فقط.

وأكد أن الغرور هو الخطيئة الأولى التي سقط فيها الشيطان حين قال: «خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ».

وشدد على أن اجتماع الغيرة مع الغرور والغباء يخلق شخصية مؤذية لا تستحق الالتفات إليها، مؤكداً أنه رغم تعرضه لمضايقات من هذا النوع، إلا أنه لا يمنحها ذرة من اهتمامه.

واستطرد الدكتور حسام قائلاً: "لو استنزفت طاقتي في ملاحقة كل شائعة والرد عليها، لما وجدت وقتاً لممارسة مهنتي أو استكمال رسالتي العلمية".