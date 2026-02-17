"طنط حنين بتبوس بابا".. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب علاقته بزوجة مديره

أقامت "عبير م."، 34 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج دام سبع سنوات، مبررة طلبها باكتشافها وجود علاقة غير مشروعة تجمع زوجها بزوجة مديره في العمل، وأكدت أن السر انكشف على لسان طفلتهما الصغيرة بكلمات عفوية هزت استقرار الأسرة بالكامل، إذ قالت: "ماما.. طنط حنين بتبوس بابا".

وقالت الزوجة في دعواها إنها كانت تعيش حياة مستقرة ظاهريًا، ولم يخطر ببالها أن زوجها قد يكون على علاقة بأخرى، خاصة أنه كان دائم الحديث عن ضغوط العمل وساعاته الطويلة، وأضافت أنها لاحظت خلال الأشهر الأخيرة تغيرًا في سلوكه، تمثل في انشغاله الدائم بهاتفه وحرصه على الخروج المتكرر بحجة مهام العمل، إلا أنها لم تمتلك دليلًا قاطعًا يدين تصرفاته.

وأوضحت "عبير" أن الصدمة جاءت بشكل غير متوقع، حين عادت طفلتهما، البالغة من العمر خمس سنوات، من زيارة قصيرة لوالدها في مقر عمله، لتقول لها ببراءة: "ماما.. طنط حنين بتبوس بابا"، وتابعت أنها لم تستوعب في البداية ما قالته الطفلة، فحاولت الاستفسار منها بهدوء، لتسرد الصغيرة تفاصيل ما رأته بعينيها داخل مكتب والدها.

وأضافت الزوجة أن تلك الكلمات كانت كفيلة بإشعال الشكوك داخلها، فواجهت زوجها بما سمعته، إلا أنه أنكر في البداية واعتبر الأمر سوء فهم من طفلة صغيرة لا تدرك طبيعة العلاقات بين الكبار، وأكدت أنها لاحظت ارتباكه الشديد وتناقض أقواله، ما دفعها إلى البحث والتدقيق، لتكتشف وجود تواصل مستمر بينه وبين زوجة مديره عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المواجهة الثانية بينهما شهدت اعترافًا ضمنيًا بالعلاقة، بعدما برر الزوج تصرفاته بأنها "صداقة عادية تطورت بسبب ظروف العمل"، وهو ما اعتبرته إهانة لمشاعرها وخرقًا لحرمة الحياة الزوجية، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان أو الثقة، خاصة بعدما جاء كشف الأمر على لسان طفلتهما، التي أصبحت -بحسب قولها - شاهدة على تصرفات لا تليق.

واختتمت الزوجة دعواها مؤكدة أنها تبغض العيش مع زوجها بعد ما حدث، وتخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت الحياة بينهما، معلنة استعدادها للعودة إلى منزل أهلها، بعدما رفض الطلاق وديًا وهددها حتى لا تفضح أمره.

ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث أقامت دعوى خلع حملت رقم 379 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

