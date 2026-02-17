إعلان

وفاة السيناريست فاروق عطية

كتب : نوران أسامة

03:32 م 17/02/2026 تعديل في 04:07 م

السيناريست فاروق عطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست فاروق عطية، بعد صراع مع المرض، وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

بيان نقابة المهن السينمائية

وجاء في بيان النعي: "نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل السيناريست فاروق عبد العليم عطية، بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم".

وتابع البيان: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست/ فاروق عبد العليم عطية، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

نبذة عن أعمال السيناريست الراحل فاروق عطية

وُلد السيناريست الراحل فاروق عطية في 1 نوفمبر عام 1945، وقدم العديد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "سكة سعد" عام 1999، ومسلسل "حمام بشتك" عام 2002، كما كتب عددًا من الأعمال السينمائية، منها فيلم "زنقة الستات" (2000)، و"محاكمة عيدان القصب"، وغيرها من الأعمال.

وفاة السيناريست فاروق عطية

اقرأ أيضًا:

"الله يحميكي".. جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة

رئيس "القومي للسينما" يكرم صناع الفيلمين الفائزين بمهرجان اللقاءات السينمائية

عٌثر على جثتها في فندق.. ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟

السيناريست فاروق عطية رحيل السيناريست فاروق عطية نقابة المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيادتين متتاليتين في الأسعار.. الركود يضرب سوق الهواتف المحمولة
اقتصاد

بعد زيادتين متتاليتين في الأسعار.. الركود يضرب سوق الهواتف المحمولة
رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
أخبار وتقارير

رسميًا.. 10 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

بث مباشر| مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
حوادث وقضايا

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-1
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-1

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
بث مباشر مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
بث مباشر| مفتي الجمهورية يعلن نتيجة رؤية هلال رمضان 2026