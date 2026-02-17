رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست فاروق عطية، بعد صراع مع المرض، وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

بيان نقابة المهن السينمائية

وجاء في بيان النعي: "نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل السيناريست فاروق عبد العليم عطية، بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم".

وتابع البيان: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست/ فاروق عبد العليم عطية، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

نبذة عن أعمال السيناريست الراحل فاروق عطية

وُلد السيناريست الراحل فاروق عطية في 1 نوفمبر عام 1945، وقدم العديد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "سكة سعد" عام 1999، ومسلسل "حمام بشتك" عام 2002، كما كتب عددًا من الأعمال السينمائية، منها فيلم "زنقة الستات" (2000)، و"محاكمة عيدان القصب"، وغيرها من الأعمال.

