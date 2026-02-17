شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، مطالبات من المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بتعديل الدستور الحالي.

وقال حسين، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مقترح سرعة عودة المجالس المحلية: "الحديث عن تعديل دستوري فرصة، لأن الإخوان عندما أقالوا النائب العام عبد المجيد محمود توليت قضيته أمام دائرة رجال القضاء، واستحضرت حكمًا لإعادته لمنصبه، فأنا لدي سيرة عند الإخوان، لأن أول معول في حكم الإخوان كان هذا الحكم بإعادة النائب العام لموقعه، ومن هنا لا مانع أن أقول إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلًا وموضوعًا".

وأضاف: "تغيير الدستور شكلًا لأنه دستور 2012 بتاع الإخوان، وما حدث في 2014 و2019 ما هو إلا تعديل، ولا يجوز أن تتوج مصر بدستور أصدره الإخوان، والإصدار الذي عمله عدلي منصور أعاده مرة أخرى.. مصر تستحق دستورًا يُلغي الإخوان وموضوعًا إضافة أمور مختلفة".

وفيما يخص انتخابات المحليات، أكد المستشار عدلي حسين أن عدد أعضاء المجالس المحلية يبلغ 55 ألف عضو، وهذا السبب الذي خوف الحكومات السابقة، لأنها ستأتي بهذا الرقم من أين وكيف، وكيف يتم تنقيتهم، وما زال الأمر يثير المخاوف. وأضاف: "على الجميع، والإدارة خصوصًا، أن تبدأ من الآن الاستعداد على أساس اختيار العناصر الجيدة المحترمة".