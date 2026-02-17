إعلان

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا

كتب : نشأت حمدي

07:19 م 17/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، مطالبات من المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بتعديل الدستور الحالي.

وقال حسين، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مقترح سرعة عودة المجالس المحلية: "الحديث عن تعديل دستوري فرصة، لأن الإخوان عندما أقالوا النائب العام عبد المجيد محمود توليت قضيته أمام دائرة رجال القضاء، واستحضرت حكمًا لإعادته لمنصبه، فأنا لدي سيرة عند الإخوان، لأن أول معول في حكم الإخوان كان هذا الحكم بإعادة النائب العام لموقعه، ومن هنا لا مانع أن أقول إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلًا وموضوعًا".

وأضاف: "تغيير الدستور شكلًا لأنه دستور 2012 بتاع الإخوان، وما حدث في 2014 و2019 ما هو إلا تعديل، ولا يجوز أن تتوج مصر بدستور أصدره الإخوان، والإصدار الذي عمله عدلي منصور أعاده مرة أخرى.. مصر تستحق دستورًا يُلغي الإخوان وموضوعًا إضافة أمور مختلفة".

وفيما يخص انتخابات المحليات، أكد المستشار عدلي حسين أن عدد أعضاء المجالس المحلية يبلغ 55 ألف عضو، وهذا السبب الذي خوف الحكومات السابقة، لأنها ستأتي بهذا الرقم من أين وكيف، وكيف يتم تنقيتهم، وما زال الأمر يثير المخاوف. وأضاف: "على الجميع، والإدارة خصوصًا، أن تبدأ من الآن الاستعداد على أساس اختيار العناصر الجيدة المحترمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدلي حسين مجلس الشيوخ تعديل الدستور المجالس المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس غدًا الأربعاء: انخفاض حرارة وفرص لأمطار ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا الأربعاء: انخفاض حرارة وفرص لأمطار ورياح مثيرة للأتربة
من الأبيض والأسود إلى 8K.. معلومات لا تعرفها عن التلفزيون (صور)
علاقات

من الأبيض والأسود إلى 8K.. معلومات لا تعرفها عن التلفزيون (صور)
المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
أخبار مصر

المستشار عدلي حسين يطالب بتعديل الدستور: يجب تغييره شكلًا وموضوعًا
فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة
لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026